Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников МЧС Подмосковья за работу в Крещение

В ночь на 19 января в России отмечают один из главных православных праздников — Крещение. В Подмосковье особое внимание уделяют комфорту и безопасности жителей во время праздничных купаний, отметил губернатор Андрей Воробьев .

Погружение в прорубь — добрая и важная традиция, которая, однако, требует предварительной подготовки как со стороны жителей, так и со стороны властей.

«Знаю, что во всех округах должным образом организованы мероприятия, связанные с Крещением. Хочу еще раз обратить внимание на важную роль вовлеченности МЧС», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он выразил благодарность всем, кто обеспечивает безопасность в праздник, в том числе руководителям муниципалитетов.

Губернатор указал на то, что на каждой территории, в том числе в Сергиевом Посаде, Одинцове, Звенигороде, и Серпухове, есть наиболее популярные места с большим количеством паломников. На них необходимо обратить особое внимание.

«Важно, чтобы люди чувствовали нашу заботу», — заключил глава региона.