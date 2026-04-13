Андрей Воробьев поблагодарил полицию Подмосковья за работу на Пасху

В минувшее воскресенье, 12 апреля, в Подмосковье отметили Пасху. О том, как праздник прошел в регионе, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

На территории Московской области находятся около двух тысяч храмов. Глава региона отметил, что подготовка к пасхальным богослужениям и их проведение — это ответственный процесс, который требует ответственной организации.

«Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, оказывал содействие в этих мероприятиях, обеспечивал безопасность. Все прошло штатно, было очень много детей, семей», — отметил Андрей Воробьев.

По словам губернатора, главы округов и полиция успешно подготовились к мероприятию, что обеспечило комфортное проведение праздника.