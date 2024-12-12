Андрей Воробьев: пловец из Подмосковья занял 7-е место на чемпионате мира

Роман Акимов из Мытищ выступил в полуфинале Чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Об успехах подмосковного спортсмена и выступлении сборной России на соревнованиях рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Сегодня в полуфинале, на заплыве вольным стилем на 400 метров, Рома занял седьмое место. Сейчас наша сборная на втором месте в общекомандном зачете с двумя золотыми медалями», — написал Воробьев.

Он отметил, что следит за тем, как проходит чемпионат, и переживает за российских спортсменов.

«Знаю, как ребятам сейчас непросто — впервые за 2,5 года они участвуют в соревнованиях такого уровня практически без ограничений. 15 декабря будет еще один заплыв на 200 метров. Рома, мы все болеем за тебя и за нашу сборную! Мы с тобой!» — добавил глава Подмосковья.

Спортсмены из Московской области показывают высокие результаты во многих видах спорта в России и за рубежом. Например, в декабре ребята из Реутова привезли пять медалей с международного чемпионата по бегу с препятствиями в Дубае. Dubai World Obstacle Championship — крупнейшее соревнование, в котором принимают участие более 100 спортсменов со всего мира.