Спортсмены из Реутова победили на чемпионате по бегу в Дубае
Спортсмены из Реутова привезли пять медалей с международного чемпионата по бегу с препятствиями. Мероприятие прошло в Дубае.
Dubai World Obstacle Championship — крупнейшее соревнование, в котором принимают участие более 100 спортсменов со всего мира.
Спортсмены из Реутова завоевали медали различной степени. Ученик школы № 2 Прохор Ханонин получил две золотые медали на дистанциях 2500 и 5000 метров, а также серебро в стометровке.
Олег Прокудин — воспитанник реутовской «Школы Героев» получил бронзу за прохождение дистанции в 1500 метров в категории 12-15 лет.
Юрий Прокудин занял третье место в категории среди мужчин ELITE. Он также стал чемпионом в дистанции на 100 метров в чемпионате мира по версии коммерческого бренда Spartan Race. Юрий Прокудин — тренер «Школы героев» в Реутове. Он побеждал на ТВ-шоу «Супер ниндзя» на телеканале СТС, а также — на World Ninja Challenge.
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