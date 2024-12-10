Спортсмены из Реутова победили на чемпионате по бегу в Дубае

Спортсмены из Реутова привезли пять медалей с международного чемпионата по бегу с препятствиями. Мероприятие прошло в Дубае.

Dubai World Obstacle Championship — крупнейшее соревнование, в котором принимают участие более 100 спортсменов со всего мира.

Спортсмены из Реутова завоевали медали различной степени. Ученик школы № 2 Прохор Ханонин получил две золотые медали на дистанциях 2500 и 5000 метров, а также серебро в стометровке.

Олег Прокудин — воспитанник реутовской «Школы Героев» получил бронзу за прохождение дистанции в 1500 метров в категории 12-15 лет.

Юрий Прокудин занял третье место в категории среди мужчин ELITE. Он также стал чемпионом в дистанции на 100 метров в чемпионате мира по версии коммерческого бренда Spartan Race. Юрий Прокудин — тренер «Школы героев» в Реутове. Он побеждал на ТВ-шоу «Супер ниндзя» на телеканале СТС, а также — на World Ninja Challenge.

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