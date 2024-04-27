Подстанция скорой помощи открылась в Ногинске | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 14:41 Подстанция скорой помощи открылась в Ногинске Телеканал «360»

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Подстанцию скорой помощи открыли на улице 2-я Глуховская в Ногинске. Строительство здания началось в 2021 году.

Учреждение открыли в преддверии Дня работника скорой медицинской помощи. Участие в торжественной церемонии принял министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк и главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов. Вместе с главой Богородского округа Игорем Сухиным они разрезали ленточку и официально открыли двери подстанции скорой медицинской помощи.

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«Здесь размещены все службы скорой медицинской помощи и крупный диспетчерский пункт. Здесь большой радиус обслуживания. Стоит отметить, что коллектив Ногинской подстанции отличается стабильностью в части кадрового потенциала и качества отказной медицинской помощи», — рассказал Сапанюк.

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Общая площадь здания составляет почти четыре тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании разместились диспетчерская, комнаты для посетителей, комнаты отдыха для водителей, комнаты для хранения медикаментов и медицинского имущества, ремонтная зона для автотранспорта, а также комнаты для врачей, фельдшеров, душевые и комнаты отдыха бригад скорой медицинской помощи.

Гараж рассчитан на 17 машин скорой помощи. Здесь также построен пункт техосмотра и мойка. На прилегающей территории появилась открытая стоянка для автомобилей, места для отдыха и спортплощадка.

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