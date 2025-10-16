Андрей Воробьев: парк и мост «Дружба» открыли между Люберцами и Москвой

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Парк и мост «Дружба» через озеро Черное открыли в Люберцах. Территория станет общим местом отдыха для жителей округа и Москвы. Сооружение позволило на 15 минут сократить время в пути из микрорайона Зенино до станции метро Некрасовка, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Большую зону между Люберцами и столицей благоустраивали совместно с Москвой. Длина моста через озеро Черное составила почти 600 метров. Сооружение оборудовали подсветкой, а в парке появился круговой маршрут для велосипедистов и пешеходов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
1/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
2/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
3/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
4/4

На территории обустроили детские и спортивные площадки, смотровые с видом на озеро, а также зоны для пикника, амфитеатры и шезлонги.

Губернатор напомнил, что за последние девять лет количество парков в Подмосковье увеличилось в девять раз. Их общее количество достигло 216. До конца осени заработают еще три благоустроенных территории в Мытищах, Люберцах и Орехово-Зуеве.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
1/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
2/4
Фото: Публичное достояние
3/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
4/4

«Такие проекты доказывают: вместе мы делаем городскую среду удобнее, красивее и по-настоящему общей», — написал Воробьев в  Telegram-канале.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте