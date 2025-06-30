Андрей Воробьев объяснил запрет на работу мигрантов в торговле в Подмосковье

В Подмосковье проводят большую работу по обеспечению безопасности жителей. Так, в регионе запретили работу мигрантов по нескольким направлениям. Легально трудоустраивать их могут лишь в некоторых сферах, напомнил губернатор Андрей Воробьев .

В этом году мигрантам запретили работу в торговле, образовании и других отраслях. Трудоустройство теперь возможно исключительно по патентам.

«Нам нужны мигранты, но нам нужны мигранты, которые оформлены законно, не представляют угрозы, трудолюбивые, делают свое дело и ни в коем случае не нарушают устоявшиеся культурные, исторические правила, обычаи нашей любимой страны и нашего любимого Подмосковья», — отметил Воробьев.

Кроме того, в регионе начали активно закрывать нелегальные торговые объекты. По словам губернатора, все точки продажи должны быть законные и находиться в зоне уплаты налогов. Это сделает торговлю более цивилизованной и безопасной.

«У нас есть великолепные примеры реализации таких проектов. Это и Москва, и Грозный, и Нижний Новгород. Мы здесь не пионеры. Это просто необходимая работа», — подчеркнул Воробьев.