Более 300 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Балашихе в 2025 году

На этот год в Балашихе запланировали наибольшее количество ремонтов, обновление поведут в 380 многоквартирных домах. В целом по Подмосковью в региональную программу капремонта вошли около 2000 домов и свыше 3000 элементов инфраструктуры.

Во время очередной видеоконференции с главами муниципальных образований Московской области губернатор Андрей Воробьев получил обновленную информацию о реализации программы капремонта. Сегодня благодаря ей порядка 2,9 миллиона человек улучшили жилищные условия, в том числе жители Балашихи.

«Мы видим положительные отклики от жителей, особенно когда дом отремонтирован комплексно — кровля, фундамент, сети, фасад. Понятно, что большинство многоквартирных домов мы обновляем фрагментарно, меняя лишь то, что действительно необходимо, будь то кровля или внутренние коммуникации», — отметил Андрей Воробьев.

Для жителей региона доступна интерактивная карта Фонда капитального ремонта, где можно ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. Информацию разместили на официальном сайте фонда в разделе «Документы».