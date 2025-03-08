Андрей Воробьев наградил выдающихся женщин Подмосковья 8 Марта

В честь 8 Марта губернатор Андрей Воробьев вручил выдающимся женщинам Подмосковья государственные и областные награды. По его словам, это признание их труда, профессионализма и преданности своему делу.

«Дорогие наши женщины! От всей души поздравляю вас с праздником! Особые слова поддержки и признательности женам и матерям участников СВО. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и новых свершений! Пусть весна всегда живет в ваших сердцах!» — сказал губернатор.

Благодарность президента России получили директор школы № 1 в Красногорске Оксана Брянцева, методист ЦКД «Мечта» в Орехово-Зуеве Марина Мигунова и председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова из Ивантеевки.