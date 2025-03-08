Андрей Воробьев наградил выдающихся женщин Подмосковья 8 Марта
В честь 8 Марта губернатор Андрей Воробьев вручил выдающимся женщинам Подмосковья государственные и областные награды. По его словам, это признание их труда, профессионализма и преданности своему делу.
«Дорогие наши женщины! От всей души поздравляю вас с праздником! Особые слова поддержки и признательности женам и матерям участников СВО. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и новых свершений! Пусть весна всегда живет в ваших сердцах!» — сказал губернатор.
Благодарность президента России получили директор школы № 1 в Красногорске Оксана Брянцева, методист ЦКД «Мечта» в Орехово-Зуеве Марина Мигунова и председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова из Ивантеевки.
Руководителей местных отделений «Союза женщин России» Юлию Малькову из Пушкино и Жанетту Арутюнян из Долгопрудного отметили благодарственными письмами президента. Орденом «За заслуги перед Московской областью» третей степени наградили доктора медицинских наук, заслуженного врача России Татьяну Мельник, а орден Преподобного Сергия Радонежского получил главный врач клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.
«Ваш профессионализм, ответственность и чуткость делают наш регион сильнее и краше!» — подчеркнул Воробьев.
Также в этот день почетные звания присвоили трем выдающимся женщинам. Так, главный научный сотрудник МОНИКИ Елена Гришина стала заслуженным деятелем науки региона. Директор Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» Галина Дроздова получила звание «Заслуженный работник культуры». Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов производственно-технического комплекса-34 НПП «Исток» Анна Жулькова удостоена звания «Заслуженный работник промышленности региона».