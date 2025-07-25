Андрей Воробьев: ИИ помог выявить 39 лесных пожаров в Подмосковье в этом году
Более трети лесных пожаров в Подмосковье в этом году удалось обнаружить при помощи камер, оснащенных искусственным интеллектом. Это позволило быстро направить на место специалистов и потушить возгорания, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Около 43% всей территории Подмосковья занимают леса. Их общая площадь составляет около двух миллионов гектаров. Для их сохранения в регионе создали эффективную систему пожаротушения, которая включает в себя четыре уровня мониторинга: наземное и авиапатрулирование, видеомониторинг и наблюдение из космоса.
В этом году при помощи 134 камер, оснащенный искусственным интеллектом удалось выявить 39 лесных пожаров на площади более 50 гектаров.
Все устройства вращаются на 360 градусов, обеспечивая 100% видимость территории. Для усиления контроля в самых пожароопасных местах планируют установить еще пять таких комплексов.
«ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут», — рассказал Воробьев.
Так, 12 июля камеры обнаружили возгорание в Кривандинском участковом лесничестве в километре от деревни Левинской. На место оперативно направили 20 человек. Днем ранее пожар потушили вблизи деревни Анциферово.
Сигнал с камер моментально направляется диспетчеру. Система также способна определять ближайших к месту специалистов и формировать для них самый удобный маршрут.
При обнаружении лесного пожара жителей призывают обращаться по телефону 8-800-100-94-00 или 112. Штраф за поджог может достигать двух миллионов рублей.