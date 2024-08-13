Андрей Воробьев: еще 350 автобусов с USB-зарядками запустили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Еще 350 новых автобусов вышли на маршруты «Мострансавто». Они курсируют в Ленинском округе, Люберцах, Одинцове, Химках и других муниципалитетах. До конца лета компания получит еще 100 транспортных средств, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, многие жители привыкли пользоваться общественным транспортом. Ежедневно автобусы «Мострансавто» перевозят свыше 1,6 миллиона пассажиров. Для их удобства предприятие регулярно обновляет подвижной состав.

«Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав „Мострансавто“. В прошлом году в городские округа поставили 1,3 тысячи новых автобусов среднего и большого класса. Делаем акцент именно на такие, ведь число пассажиров постоянно растет», — рассказал Воробьев.

Большие автобусы на 100 пассажиров направили на наиболее востребованные маршруты. Среди них — № 367 «Константиново — Москва», которым ежедневно пользуются около 18 тысяч человек. В Люберцах 10 современных автобусов вышли на маршрут № 1225 «ул. Вертолетная — Комсомольский проспект — Москва», еще 11 будут перевозить жителей от станции МЦД Долгопрудная до метро «Ховрино».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Транспорт оснащен системами климат-контроля, видеонаблюдением, креплением для инвалидных колясок, USB-розетками для зарядки мобильных устройств и валидаторами для безналичной оплаты.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат в этом году.

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