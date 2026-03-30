Андрей Воробьев: еще 100 ФОКов Подмосковья подключат к системе ИИ-мониторинга

Московская область продолжает внедрять цифровые решения спортивной сфере, делая упор на доступность и эффективность использования инфраструктуры. О том, как искусственный интеллект помогает оптимизировать работу физкультурно-оздоровительных комплексов в регионе, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Проект «Умный ФОК», который реализуют в Московской области в качестве эксперимента, уже привлекает внимание других регионов.

«Цель — чтобы каждый спортивный объект был доступен, чтобы время в нем было расписано. Вся автоматизация с использованием ИИ позволяет грамотно планировать и видеть, где ФОКи загружены, работают ритмично, загруженность высокая, а где нужно предпринять определенные действия», — пояснил Андрей Воробьев.

Искусственный интеллект сегодня активно внедряют в самые разные сферы жизни региона, позволяя экономить ресурсы, освобождать сотрудников от рутинных задач и повышать качество услуг.

В рамках проекта «Умный ФОК» с помощью видеокамер, оснащенных системами компьютерного зрения, специалисты видят реальную загруженность объектов, отслеживают, в какие часы тот или иной зал или бассейн пустуют.

Аналитический подход дает возможность принимать обоснованные решения о необходимости строительства новых комплексов и рационально использовать уже имеющиеся.

На основе полученных данных в муниципалитетах уже приняли решения о проведении в часы наименьшей загрузки бесплатных занятий для бойцов СВО и членов их семей, организации уроков физкультуры для школьников и студентов, а также корпоративных тренировок.

В программу входят 200 объектов, однако в планах региона расширить охват до 300 комплексов.

В течение года планируется повысить общую загрузку спортивных объектов на 15%. Следующим этапом цифровой трансформации станет запуск ИИ-агента, который будет подсказывать оптимальные управленческие решения.