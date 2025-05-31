Андрей Воробьев анонсировал программу мероприятий в парках Подмосковья 1 июня

В День защиты детей в 90 парках Подмосковья пройдет большое мероприятие «Город профессий». Ребята смогут попробовать себя в роли спасателей, врачей, экологов, поваров и представителей других интересных профессий. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 69 парках ребят будут бесплатно угощать мороженым.

В каждом парке подготовили праздничную программу. Так, в Кашире пройдет выставка техники «Все профессии важны, все профессии нужны» и интерактивная программа с гигантской дженгой. Праздник завершится фестивалем красок и угощением маршмеллоу.

В парке «Городок» в Рузе состоится «Блестящая дискотека» с фольгой, а также мыльное шоу. Гостей ждут планетарий, «воздушный дом», цирковое представление, шоу роботов и выступления творческих коллективов.

В ступинском парке имени Островского на скейт-площадке пройдут показательные выступления, мастер-класс по чирлидингу и интерактивный «Урок чистой воды» от профессора Водичкина, а в парке Мира в Коломне запланированы программы «Емеля в городе профессий» и «Открой свои таланты». В городском парке Шаховской пройдут шоу мыльных пузырей и ростовых кукол, мастер-классы, викторина «Город профессий», игровая программа «Город детства» и выставка.

Праздничная атмосфера, развлечения, угощения и возможность почувствовать себя настоящим профессионалом — все это ждет детей и их родителей в парках Подмосковья 1 июня.