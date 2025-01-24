Андрей Воробьев: 90 парков Подмосковья подготовили программы ко Дню студента
Праздничные программы ко Дню студента подготовили в Подмосковье. Концерты, дискотеки и квесты пройдут в 90 парках, рассказал губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале.
День студента и Татьянин день отметят в Подмосковье 24 и 25 января. В эти дни в парках проведут дискотеки, квизы, песни под гитару, квесты и беспроигрышные лотереи.
«Студенты и Татьяны по паспорту или студенческому билету смогут бесплатно взять коньки в прокате или посетить каток, угоститься чаем и бутербродами», — сказал губернатор.
В парке «Пехорка» в Балашихе состоится выставка «Культурный код», а также квиз «Битва старост». Гостей угостят горячим чаем, для них проведут интерактивную программу и дискотеку на катке.
Сладкие подарки вручат студентам в Центральном парке в Щелкове. Для них обустроят фотозоны, квест, игры и розыгрыши призов.
Гости парка «Дулевский» в Орехово-Зуеве также смогут поучаствовать в квесте и розыгрыше сертификатов на скидку на обучение в автошколе.
В подольском парке Талалихина пройдут мастер-классы по фигурному катанию и хоккею, а также лотерея, выставки и дискотека на льду.
Покататься на оленях смогут гости городского парка в Павловском Посаде. Концерт, дискотеку и лотерею также включили в праздничную программу.
Узнать подробнее о мероприятиях в честь Дня студента можно по ссылке.
Берите друзей, семью, студентов и Татьян и приходите праздновать в наши парки!
Андрей Воробьев