Андрей Воробьев: 90 парков Подмосковья подготовили программы ко Дню студента

Праздничные программы ко Дню студента подготовили в Подмосковье. Концерты, дискотеки и квесты пройдут в 90 парках, рассказал губернатор Андрей Воробьев в Telegram-канале .

День студента и Татьянин день отметят в Подмосковье 24 и 25 января. В эти дни в парках проведут дискотеки, квизы, песни под гитару, квесты и беспроигрышные лотереи.

«Студенты и Татьяны по паспорту или студенческому билету смогут бесплатно взять коньки в прокате или посетить каток, угоститься чаем и бутербродами», — сказал губернатор.

В парке «Пехорка» в Балашихе состоится выставка «Культурный код», а также квиз «Битва старост». Гостей угостят горячим чаем, для них проведут интерактивную программу и дискотеку на катке.

Сладкие подарки вручат студентам в Центральном парке в Щелкове. Для них обустроят фотозоны, квест, игры и розыгрыши призов.