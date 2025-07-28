Андрей Воробьев: 71 школу откроют в Подмосковье к началу учебного года

Свыше 70 образовательных учреждений Московской области готовятся к открытию к 1 сентября, из них 57 — после капитального ремонта. О модернизации инженерных систем в преддверии нового учебного года рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Помимо внешнего преображения школ — новых стен, кровли, фундамента, современных спортзалов и классов — важную роль играет обеспечение работоспособности инженерных систем.

«В чем нюанс? Когда старую школу мы трансформируем в современное здание, то энергопотребление растет», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор поручил особенно внимательно проверить готовность учебных заведений в Сергиевом Посаде, Серпухове, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Подольске и Балашихе.

«Вместе с тем, все это должно работать, а значит — должна быть вся необходимая инфраструктура. Где-то газ, где-то канализация, но на первом месте — это электричество», — уточнил глава региона.

В качестве примера губернатор привел школу № 8 в поселке Пересвет, где запланировано увеличение мощности электросети с 60 до 150 киловатт. Воробьев поручил профильным ведомствам убедиться в готовности объектов к началу учебного года.