Андрей Воробьев: 30 школ и 29 детских садов построили в Подмосковье в 2025 году

В Московском регионе наблюдается заметный прирост населения — от 80 до 100 тысяч человек ежегодно, что требует высоких темпов развития социальной инфраструктуры. О строительстве детских садов, школ и колледжей рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам губернатора, население Московской области составляет 9,1 миллиона человек. Число жителей растет благодаря увеличению рождаемости и миграционным потокам.

В 2025 году было построено 30 школ и 29 садов. Запрос на социальную инфраструктуру остается высоким.

«Каких-то острых критических дефицитов у нас уже не осталось», — сказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что одним из главных вызовов для региона являются современные колледжи. Среднее специальное образование сейчас выбирают чаще, чем продолжение обучения в старшей школе.

Для ребят оно дает возможность работать и получать опыт. Последние изменения в законах и программа «Профессионалитет», действующая в Подмосковье, поддерживают интерес учащихся.

Работа по развитию колледжей продолжается: новые образовательные строят в индустриальных парках, а уже существующие параллельно модернизируют.