Андрей Воробьев: 15 новых школ открыли в Подмосковье 1 сентября

В Подмосковье продолжается выполнения задач в сфере образования, поставленных президентом России. О достижениях и планах региона рассказал губернатор Андрей Воробьев во время посещения гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе.

В День знаний в Московской области открыли 15 новых школ и столько же детских садов. Кроме того, 49 школ, 12 садиков и семь колледжей начали работать после капитального ремонта.

В регионе активно развивают математические и предпрофессиональные классы, а такжезапускают киберуроки, которые позволяют детям с юных лет осваивать новые технологии. Для удобства учителей внедряют разнообразные цифровые сервисы.

«Поздравляю школьников, студентов, педагогов и родителей с началом нового учебного года! В добрый путь!» — сказал Андрей Воробьев.