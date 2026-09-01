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    Андрей Воробьев: 15 новых школ открыли в Подмосковье 1 сентября

    Кабинет химии во Фрязинской гимназии после капитального ремонта
    Фото: Кабинет химии во Фрязинской гимназии после капитального ремонта/Медиасток.рф

    В Подмосковье продолжается выполнения задач в сфере образования, поставленных президентом России. О достижениях и планах региона рассказал губернатор Андрей Воробьев во время посещения гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе.

    В День знаний в Московской области открыли 15 новых школ и столько же детских садов. Кроме того, 49 школ, 12 садиков и семь колледжей начали работать после капитального ремонта.

    В регионе активно развивают математические и предпрофессиональные классы, а такжезапускают киберуроки, которые позволяют детям с юных лет осваивать новые технологии. Для удобства учителей внедряют разнообразные цифровые сервисы.

    «Поздравляю школьников, студентов, педагогов и родителей с началом нового учебного года! В добрый путь!» — сказал Андрей Воробьев.