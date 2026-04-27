Андрей Воробьев: 107 соцуслуг перевели в цифровой формат в Подмосковье

Цифровизация социальной сферы в Подмосковье набирает обороты, упрощая доступ к мерам поддержки для миллионов жителей. О развитии автоматизации муниципальных услуг рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Это позволяет быстро и удобно получать услугу, и это касается и других жителей, которые связаны с льготами на ЖКУ, бесплатный проезд.

Социальная поддержка остается одним из самых востребованных направлений: в регионе насчитывают около 3,5 миллиона льготников, что составляет почти 40% населения.

Ключевые услуги уже перевели в цифровой или проактивный формат. Речь идет о пенсиях, компенсациях и транспортных льготах — ежегодно по этим направлениям фиксируют порядка 900 тысяч обращений.

Для удобства жителей работают цифровые удостоверения льготника, сервис «ТелеМФЦ» и чат «Социалка», где можно оперативно получить информацию по заявлениям и выплатам.

При этом часть муниципальных услуг сохраняют бумажный формат. В системе соцзащиты сегодня доступно 107 услуг, однако более 30 из них требуют дополнительной цифровизации.

Задача — до середины ноября перевести наиболее востребованные сервисы в единый онлайн-формат. В первую очередь это касается организации детского отдыха, выплат льготникам, материальной помощи, компенсаций ЖКУ и других мер поддержки.

Переход на цифровую модель позволит отказаться от очных визитов и сбора справок: заявления будут заполняться автоматически, а расчеты — выполняться системой с использованием данных из государственных баз, включая МВД, налоговую службу и Социальный фонд.

Уже сейчас часть обращений проходит автоматическую проверку, что снижает нагрузку на сотрудников и ускоряет принятие решений.

До 1 ноября Министерство социального развития Подмосковья должно доработать информационные системы и обучить сотрудников муниципалитетов, чтобы обеспечить полноценный переход на новые стандарты работы.