В Подмосковье продолжается масштабная реконструкция сетей теплоснабжения. Всего в этом году работы проведут на 581 объекте, рассказал губернатор Андрей Воробьев . Перемены почувствуют 3,7 миллиона человек.

В программу модернизации в этом году вошли 87 котельных, 60 блочно-модульных котельных и почти 350 километров сетей. Работы проведут в Наро-Фоминске, Шатуре, Щелкове, Одинцове, Егорьевске и других муниципалитетах.

«Вот уже второй год беспрецедентные ассигнования выделены на то, чтобы привести в порядок наше хозяйство. Все, что касается котельных, сетей. Эти работы позволят обеспечить заметные изменения в каждом городском округе», — сказал Воробьев.

Запланированные на этот год работы планируют завершить к 1 сентября, а до 15 сентября все системы будут заполнены.

Губернатор напомнил, что в прошлом году в конце сентября в Подмосковье уже было холодно, поэтому важно к этому времени подготовить всю систему и не допустить сбоев.