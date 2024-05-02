Андрей Тронин из Коломны стал участником забега в Дагестане | 360°

02 мая 2024, 11:52
Андрей Тронин из Коломны стал участником забега в Дагестане
Сотрудник Главного управления МЧС России по Московской области Андрей Тронин принял участие в гонке Dagestan Wild Trail. Чтобы преодолеть горную дистанцию в 65 километров, он четыре месяца тренировался.
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коломенскому городскому округу Андрей Тронин увлекается бегом более 20 лет. В активе спортсмена финиши на дистанциях 65 километров в забеге «От кремля до кремля» (Коломна-Зарайск), 90 километров в Суздале, 58 километров в Геленджике. В этом году Тронин преодолел дистанцию в 65 километров в горном Дагестане. К финишу пришел 137-м из 600 участников.
Реклама
Подготовка к дистанции заняла четыре месяца — в среднем по 100 километров в неделю. В МЧС России по Московской области поздравили сотрудника с еще одним финишем и отметили, что спортивная форма способствует успешному выполнению служебных задач и сохранению высокой работоспособности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Коломна
Дагестан
Реклама
Реклама