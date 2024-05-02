Андрей Тронин из Коломны стал участником забега в Дагестане | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 11:52 Андрей Тронин из Коломны стал участником забега в Дагестане Главное управление МЧС России по Московской области

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Сотрудник Главного управления МЧС России по Московской области Андрей Тронин принял участие в гонке Dagestan Wild Trail. Чтобы преодолеть горную дистанцию в 65 километров, он четыре месяца тренировался.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коломенскому городскому округу Андрей Тронин увлекается бегом более 20 лет. В активе спортсмена финиши на дистанциях 65 километров в забеге «От кремля до кремля» (Коломна-Зарайск), 90 километров в Суздале, 58 километров в Геленджике. В этом году Тронин преодолел дистанцию в 65 километров в горном Дагестане. К финишу пришел 137-м из 600 участников.

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Подготовка к дистанции заняла четыре месяца — в среднем по 100 километров в неделю. В МЧС России по Московской области поздравили сотрудника с еще одним финишем и отметили, что спортивная форма способствует успешному выполнению служебных задач и сохранению высокой работоспособности.

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