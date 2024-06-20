Андрей Тюриков из Солнечногорска победил на конкурсе «Подмосковный врач»

Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Солнечногорской областной больницы Андрей Тюриков стал лучшим врачом региона. Он победил на конкурсе «Подмосковный врач».

Андрей Тюриков окончил Тверскую медицинскую государственную академию по специальности лечебное дело, а позже интернатуру по общей хирургии в Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова. После поступил в ординатуру по профилю «Онкология» в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и окончил там аспирантуру.

Работал онкологом на протяжении 10 лет в Истринской больнице. Потом продолжил карьеру в Солнечногорске. Уже два года доктор возглавляет Центр онкологической помощи Солнечногорской больницы.

На конкурсе «Подмосковный врач» он успешно справился со всеми этапами, пройдя тестирование, решение ситуационных задач и собеседование.

«Поздравляю с победой! Мы гордимся тем, что в нашем муниципалитете работают такие профессиональные и целеустремленные медицинские специалисты», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».