Лучших автоинспекторов Одинцова наградили к профессиональному празднику

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в обеспечении правопорядка и безопасности дорожного движения 10 инспекторов были отмечены благодарственными письмами главы муниципалитета. Андрей Иванов особо подчеркнул, что сотрудники ДПС делают большую, важную работу, благодаря которой на дорогах муниципалитета безопасно.

«В минувшее воскресенье в нашей стране отмечали профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Это отличная возможность сказать вам слова благодарности за ответственный труд, который требует преданности, смелости и высочайшей компетенции. Ваша служба на дорогах — это охрана порядка и безопасности. Вы каждый день сталкиваетесь с очень непростыми ситуациями и всегда решаете их с честью и достоинством. — обратился к инспекторам Андрей Иванов. — Мы гордимся тем, что в нашем округе работают такие профессионалы, как вы. Желаю вам здоровья, благополучия, удачи и спокойных дежурств».

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