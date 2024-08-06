Анастасия Сперанская из Котельников победила на турнире по тяжелой атлетике

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Спортсменка из Котельников успешно выступила на всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Анастасия Сперанская стала лучшей на состязаниях.

Соревнования по тяжелой атлетике проводились среди девочек в возрасте 10-12 лет. Турнир проходил с 1 по 5 августа. Анастасия Сперанская не только выиграла свою категорию, но и стала абсолютной чемпионкой.

Девушка профессионально занимается спортом, совмещая тренировки по тхэквондо, тяжелой атлетике, жиму штанги лежа и спортивной гимнастике. Ранее она стала чемпионкой Евразии по классическому жиму лежа WPA среди девочек возрасте от пяти до 12 лет. Она пожала штангу весом 45 килограммов, побив рекорд Европы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Чихать они хотели». Что побудило наркопреступников рекламировать товар в открытую

«Соседи Герострата», или Кому какое дело до планов Пугачевой?

«Звуки были похожи на выстрелы». Пассажиры оправдались за панику в аэропорту Кольцово

«Сказочные чудеса». Кто стоит за отставкой премьера Бангладеш Шейх Хасины

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте