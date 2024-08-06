Анастасия Сперанская из Котельников победила на турнире по тяжелой атлетике

Спортсменка из Котельников успешно выступила на всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Анастасия Сперанская стала лучшей на состязаниях.

Соревнования по тяжелой атлетике проводились среди девочек в возрасте 10-12 лет. Турнир проходил с 1 по 5 августа. Анастасия Сперанская не только выиграла свою категорию, но и стала абсолютной чемпионкой.

Девушка профессионально занимается спортом, совмещая тренировки по тхэквондо, тяжелой атлетике, жиму штанги лежа и спортивной гимнастике. Ранее она стала чемпионкой Евразии по классическому жиму лежа WPA среди девочек возрасте от пяти до 12 лет. Она пожала штангу весом 45 килограммов, побив рекорд Европы.

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