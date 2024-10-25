Анастасия Климешова из Шатуры отметила 100-летний юбилей

Долгожительницу из Шатуры Анастасию Климешову поздравили со 100-летием. В гости к ней пришел глава городского округа.

Величайшие события 20 века происходили на глазах у Анастасии Климешовой из Шатуры. Она помнит годы Великой Отечественной войны и период восстановления страны.

Анастасия Степановна с шести лет растила племянницу, рано потерявшую мать. Сейчас родственница так же заботится о долгожительнице.

Вековой юбилей жительница Шатуры отметит с семьей. К ней приедет родня из Самары.

Поздравить со 100-летием Анастасию Степановну пришел глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

«Был рад поздравить Анастасию Степановну с солидной датой. От души желаю здоровья и благополучия всей гостеприимной дружной семье!» — сказал Николай Прилуцкий.

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