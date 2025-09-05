Анастасия Халили из Подмосковья стала призером международного турнира по биатлону

Биатлонистка из Подмосковья Анастасия Халили завоевала серебро на международных соревнованиях «Кубок Содружества». Об этом сообщили в Минспорта Московской области.

Спортсменка из Истры стала второй в женском спринте на 7,5 километра. В гонке участвовали 49 биатлонисток, золото и бронза также достались россиянкам. В первом этапе турнира выступают более 100 спортсменов из России и Беларуси. Они соревнуются в трех дисциплинах: спринте, гонке преследования и одиночной эстафете. Московскую область представляют 12 биатлонистов.

Главная особенность турнира — очки спортсмены получают как в летних гонках на роллерах, так и в зимних на лыжах. Такой формат считается редким в мировом биатлоне. Дальнейшие этапы пройдут на снегу: с декабря по апрель соревнования состоятся в Ханты-Мансийске, Чайковском, Раубичах и Мурманске, а в феврале турнир снова примет Сочи.

Первый этап «Кубка Содружества» проходит в Сочи с 1 по 8 сентября 2025 года.