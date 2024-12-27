Альпинисты в костюмах Дедов Морозов навестили детей в Раменской больнице

Необычная акция была устроена для того, чтобы поднять настроение маленьким пациентам, вынужденным встречать праздник в стационаре. Дети были очень рады сказочным гостям.

Праздник для ребят организовали сотрудники отряда «Центроспас» МЧС России, Раменской пожарной части № 42 и Госпожнадзора, а также студенты Раменского колледжа. Альпинисты, одетые в костюмы Дедов Морозов, спустились с крыши хирургического корпуса на веревках. Они заглядывали в палаты с детьми, поздравляли их с наступающим Новым годом и дарили подарки. Малыши радостно приветствовали зимних волшебников.

Дед Мороз и Снегурочка навестили с поздравлениями и подарками пациентов детского стационара. Медики постарались создать для детей атмосферу праздника и волшебства.

Ранее участником всероссийской акции «Елка желаний» стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними мечтами детей из Коломны, Домодедова и села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.