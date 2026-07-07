Аллерголог НИКИ детства Федосеева напомнила правила защиты от поллиноза летом

создано ИИ Stable Diffusion
Фото: создано ИИ Stable Diffusion/НИКИ детства

Врачи напомнили родителям о сезонной опасности для детей, страдающих аллергией. В рамках Недели профилактики аллергических заболеваний, которая проходит с 6 по 12 июля, специалисты НИКИ детства предупредили, что середина лета — один из самых сложных периодов для маленьких пациентов с поллинозом.

Именно в это время начинается интенсивное цветение луговых и злаковых трав, пыльца которых становится причиной обострения аллергических реакций.

В воздухе значительно возрастает концентрация пыльцы тимофеевки, овсяницы, мятлика, ежи сборной и райграса. Эти растения широко распространены на придомовых территориях, в городских парках, вдоль дорог и на дачных участках.

Одновременно начинается цветение некоторых сорных трав, в том числе подорожника, крапивы и полыни. Благодаря способности легко переноситься ветром на большие расстояния пыльца может достигать даже центральных районов крупных городов, поэтому столкнуться с аллергенами можно практически в любом месте.

Проявления сезонной аллергии нередко принимают за обычную простуду. Насморк, чихание, слезотечение и заложенность носа действительно напоминают симптомы вирусной инфекции, однако при аллергической реакции, как правило, не повышается температура тела.

Пыльца растений оседает на коже, одежде и волосах во время прогулки. Поэтому самое главное правило — тщательно мыть ребенку руки и лицо, а также промывать нос солевым раствором сразу после возвращения домой. Перед сном обязательно нужно мыть ребенку голову, чтобы пыльца с волос не попадала на подушку, иначе ребенок будет задыхаться и чихать всю ночь. В сухие, жаркие и ветреные дни лучше ограничить прогулки, а вот время сразу после дождя идеально подходит для выхода на улицу, так как влага прибивает пыльцу к земле.

Марина Федосеева

аллерголог-иммунолог НИКИ детства

Дополнительную защиту помогут обеспечить специальные противопыльцевые сетки на окнах и очистители воздуха с высокоэффективными фильтрами. Проветривать помещения врачи рекомендуют в ночные часы.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте