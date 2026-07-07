Аллерголог НИКИ детства Федосеева напомнила правила защиты от поллиноза летом
Врачи напомнили родителям о сезонной опасности для детей, страдающих аллергией. В рамках Недели профилактики аллергических заболеваний, которая проходит с 6 по 12 июля, специалисты НИКИ детства предупредили, что середина лета — один из самых сложных периодов для маленьких пациентов с поллинозом.
Именно в это время начинается интенсивное цветение луговых и злаковых трав, пыльца которых становится причиной обострения аллергических реакций.
В воздухе значительно возрастает концентрация пыльцы тимофеевки, овсяницы, мятлика, ежи сборной и райграса. Эти растения широко распространены на придомовых территориях, в городских парках, вдоль дорог и на дачных участках.
Одновременно начинается цветение некоторых сорных трав, в том числе подорожника, крапивы и полыни. Благодаря способности легко переноситься ветром на большие расстояния пыльца может достигать даже центральных районов крупных городов, поэтому столкнуться с аллергенами можно практически в любом месте.
Проявления сезонной аллергии нередко принимают за обычную простуду. Насморк, чихание, слезотечение и заложенность носа действительно напоминают симптомы вирусной инфекции, однако при аллергической реакции, как правило, не повышается температура тела.
Пыльца растений оседает на коже, одежде и волосах во время прогулки. Поэтому самое главное правило — тщательно мыть ребенку руки и лицо, а также промывать нос солевым раствором сразу после возвращения домой. Перед сном обязательно нужно мыть ребенку голову, чтобы пыльца с волос не попадала на подушку, иначе ребенок будет задыхаться и чихать всю ночь. В сухие, жаркие и ветреные дни лучше ограничить прогулки, а вот время сразу после дождя идеально подходит для выхода на улицу, так как влага прибивает пыльцу к земле.
Марина Федосеева
аллерголог-иммунолог НИКИ детства
Дополнительную защиту помогут обеспечить специальные противопыльцевые сетки на окнах и очистители воздуха с высокоэффективными фильтрами. Проветривать помещения врачи рекомендуют в ночные часы.