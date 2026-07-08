Аллерголог НИКИ детства Добренькая дала советы по борьбе с дерматитом

Во Всемирный день борьбы с аллергией, который отмечают 8 июля, специалист НИКИ детства Анастасия Добренькая напомнила, что атопический дерматит нередко принимают за проявление пищевой аллергии. Из-за этого родители порой переводят ребенка и себя на строгие диеты, которые не улучшают состояние кожи, но могут привести к дефициту питательных веществ.

Заболевание связано прежде всего с генетическими особенностями, из-за которых нарушается защитный барьер кожи. Она теряет влагу, становится сухой, появляется зуд, а расчесывание способствует проникновению бактерий и развитию воспалительного процесса.

Полностью избавиться от атопического дерматита невозможно, однако при правильно подобранной терапии и постоянном уходе можно восстановить защитные функции кожи и значительно уменьшить проявления.

«Основой лечения таких детей являются эмоленты — специальные аптечные увлажняющие кремы и бальзамы. Их нужно наносить не только во время обострения, но и постоянно, два-три раза в день. Наносите крем в течение первых трех минут после купания, прямо на влажную кожу, чтобы запечатать влагу внутри. Купать ребенка нужно в теплой, но не горячей воде. Следует отказаться от обычного мыла и мочалок, заменив их мягкими очищающими средствами для сухой кожи, которые назначит специалист после консультации», — пояснила аллерголог-иммунолог НИКИ детства Анастасия Добренькая.

Не менее важную роль играет микроклимат в доме. Температура воздуха в комнате ребенка должна оставаться не выше 22 градусов, а влажность — не ниже 50%.

Кроме того, специалисты советуют отдавать предпочтение одежде из хлопка, избегая шерстяных и синтетических тканей, которые могут усиливать раздражение кожи.

Подробности о борьбе с атопическим дерматитом доступны по ссылке.