Аллерголог НИКИ детства Березина дала советы по защите от укусов комаров летом

Неделя профилактики аллергических заболеваний проходит в России с 6 по 12 июля. Специалисты НИКИ детства напомнили родителям, почему комары чаще кусают детей и в каких случаях укусы требуют обращения к врачу.

По словам медиков, дети привлекают насекомых сильнее из-за особенностей организма: они чаще дышат, выделяют больше углекислого газа, имеют более высокую температуру тела, а их кожа активнее испаряет тепло и вещества, привлекающие комаров. Дополнительным фактором становится высокая физическая активность во время игр на улице.

Обычно укусы вызывают лишь небольшой зуд, покраснение и припухлость, которые проходят самостоятельно. Однако у детей с аллергической предрасположенностью может развиться выраженная местная реакция — кулицидоз. В этом случае отек достигает значительных размеров, кожа становится горячей на ощупь, а симптомы сохраняются несколько дней.

Аллерголог-иммунолог НИКИ детства Елена Березина отметила, что сильный зуд нередко приводит к расчесам и присоединению бактериальной инфекции.