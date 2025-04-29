«Аллею воинов» создали в школах Пушкино к 80-летию Победы

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях Пушкинского округа дан старт патриотическому проекту «Аллея воинов». Инициативу, направленную на сохранение исторической памяти и воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения, поддержал коллектив «Центра образования № 2» из Красноармейска.

В рамках проекта в школах и других образовательных учреждениях округа устанавливают специально оформленные стенды, на которых размещают фотографии героев Великой Отечественной войны — родственников учеников и педагогов.

Каждый ученик, педагог или член семьи может подойти к баннеру «Аллея воинов» и поделиться историей о своих прабабушках и прадедушках, ветеранах армии и флота, тружениках тыла, узниках концлагерей, жителях блокадного Ленинграда, переживших страшные годы, и детях войны.

Проект «Аллея воинов» предполагает не только размещение фотографий героев на баннерах, установленных у входов в образовательные учреждения. На стендах, баннерах и в социальных сетях учреждений также публикуются материалы из семейных архивов, включая письма, документы и фотографии военных лет.