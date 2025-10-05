Аллею в честь Дня Московской области посадили у поликлиники в Химках

Экологическая акция прошла на территории поликлиники № 6 в Химках. Участникам рассказали о том, что день рождения Московской области отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. После гости посадили на аллее у лечебного учреждения кустарники.

Муниципальный депутат Ирина Спирина приняла участие в открытии мероприятия.

«Химки по праву являются одним из флагманов всего Подмосковья. У нас расположены крупные промышленные центры и производственные кластеры, которые служат двигателями развития для всей Московской области. Очень важно, чтобы и взрослые, и дети знали об этом, гордились своим городом и его вкладом в общее дело. Такие мероприятия помогают нам лучше узнать и полюбить свою малую родину», — отметила Ирина Спирина.

День Московской области отмечается с 2001 года. Исторические корни уходят в 1781 год во времена правления Екатерины II. Императрица подписала указ об учреждении обновленной Московской губернии.

Новый виток развития регион получил 1 октября 1929 года, когда его преобразовали в Центрально-Промышленную область, а позже — в Московскую. Сегодня Подмосковье — один из самых быстрорастущих регионов России с населением около 7,8 миллионов человек. Здесь сочетаются героическая история, богатейшая природа и амбициозные проекты, направленные на благополучие жителей.

После познавательной лекции участники посадили кустарники.

«Мы благоустраиваем наш город, говоря при этом об истории. Мы делаем память живой и осязаемой, создаем то, что будет расти и напоминать нам об этом дне. Сохранять историческую память сейчас, когда некоторые страны предпринимают циничные попытки переписать историю, особенно важно. Ведь наши дела являются лучшим ответом на любую ложь», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.