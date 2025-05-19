Аллею в честь 80-летия Победы посадили на территории храма в Ленинском округе

Мероприятие прошло в рамках международной акции «Сад памяти». На территории Иосифо-Волоцкого храма в поселке Развилка посадили около 20 хвойных и плодовых деревьев.

В акции участвовали депутаты окружного совета, сотрудники администрации и муниципальных организаций, представители Сбербанка. Настоятель храма иерей Петр Зорин отметил воспитательную роль таких патриотических мероприятий.

Возле храма святого преподобного Иосифа Волоцкого теперь будут расти яблони, абрикосы, вишни и ели.«Это одновременно и дань памяти наших предков, и возможность сделать наши микрорайоны красивее и уютнее», — отметила заместитель главы Ленинского округа Лариса Колмогорова.

Ранее в рамках акции «Сад памяти» на территории муниципалитета посадили 350 молодых деревьев и свыше 850 кустарников.

Напомним, в марте возле Иосифо-Волоцкого храма в Развилке прошел массовый субботник. Участники привели в порядок территорию, убрали сухие ветки, мусор и прошлогоднюю листву, обработали деревья.