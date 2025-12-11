Аллею славы спорта открыли на стадионе «Спартак» в Серпухове

На стадионе «Спартак» в Серпухове установили 12 стелл с портретами 24 выдающихся спортсменов и тренеров. Проект реализовали в рамках программы инициативного бюджетирования.

Двенадцать из 24 представленных спортсменов выбрали во время открытого онлайн-голосования на портале «Госуслуги». Участие в нем приняли свыше 16 тысяч жителей муниципалитета. Остальных кандидатов утвердили по итогам экспертной комиссии. Личные достижения этих людей стали неотъемлемой частью спортивной истории городского округа Серпухов.

Отметим, что инициатива создания Аллеи принадлежит депутату Московской областной думы Татьяне Карзубовой. Идея получила большой отклик среди жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 80-летием олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и почетного жителя Подмосковья Владимира Максимова. Он наградил спортсмена орденом «За заслуги перед Московской областью» первой степени.