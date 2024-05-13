Аллею Победы открыли в парке Солнечногорска | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:25 Аллею Победы открыли в парке Солнечногорска Медиасток.рф

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Торжественное открытие Аллеи Победы состоялось в Солнечногорске 9 мая. Еще в 2015 году юные жители округа вместе с ветеранами высадили в парке более 30 лип. В этом году на территории установили информационный стенд.

Программа «Подвиг. Память. Победа», посвященная 79-летию годовщины в Великой Отечественной войне, прошла в Солнечногорске. Главными локациями мероприятий стали Советская площадь, городской парк и центральная набережная озера Сенеж, которые посетили более пяти тысяч человек.

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Одним из ярких событий программы стала акция «Вальс Победы». Артисты дома детского творчества «Юность» исполнили танец под музыку «Севастопольский вальс».

Также на озере Сенеж прошла традиционная парусная регата. Спортсмены на пяти яхтах сражались за победу в классах «Виндсерфинг», «Компромисс», «Многокорпусники» и «Микро».

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

«Мы обязаны сохранять память о подвиге наших предков и передавать ее будущим поколениям. Для жителей и гостей округа организовали в День Победы праздничную и разнообразную программу. Спасибо всем, кто участвовал!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жители и гости округа посетили творческие мастер-классы, фотовыставку, посвященную военному писателю Борису Васильеву, а также создали уникальную картину «Связь поколений» с цветами государственного флага, которая займет почетное место в доме культуры «Выстрел». На набережной всех желающих угощали ароматным чаем и солдатской гречневой кашей.

Праздничные мероприятия продолжились концертами с участием творческих коллективов округа, исполнившие всеми любимые песни военных лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Евгения Евдокимова с Днем Победы.

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