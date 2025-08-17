У гимназии № 23 в Сходне прошло мероприятие, посвященное победе Александра Суворова при Нови в 1799 году. Участники высадили кизильник около учебного учреждения.

Поддержку акции оказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Память о героях прошлого наполняет наши сердца уважением и благодарностью. Мы вспоминаем их подвиги и передаем следующим поколениям бесценные уроки мужества и верности Родине», — сказала Олеся Климачева.

В битве при Нови русская армия победила французов. Это событие позволило укрепить позиции России в Европе.

«Именно поддержка патриотических инициатив вдохновляет молодежь любить свою историю, гордиться ею и чувствовать личную ответственность за будущее страны», — прокомментировал муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Ранее мы рассказывали о том, что лекция о победе Суворова при Нови прошла у сквера «Юбилейный» в Химках.