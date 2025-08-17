Лекция о победе Суворова при Нови прошла у сквера «Юбилейный» в Химках

Исторический лекторий организовали в Химках. Его посвятили блистательной победе русских в 1799 году.

Программу подготовили работники театра «Наш дом». В ней поучаствовали также приглашенные спикеры.

«Такие культурные встречи, где о важнейших датах нашего прошлого рассказывают через живое слово, через эмоции, особенно ценны. Они делают историю близкой, понятной и увлекательной для людей всех возрастов», — сказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Собравшимся рассказали об этапах знаменитой битвы, а также о том, какой ценой тогда досталась победа.

«Гений Суворов, который учил побеждать не числом, а умением, мужество наших воинов, которые сегодня защищают интересы России в ходе специальной военной операции, — это звенья одной цепи. Когда культура и искусство обращаются к таким славным страницам истории, они не только просвещают, но и укрепляют дух нации, показывают, на каких великих примерах воспитываются настоящие патриоты», — добавила муниципальный депутат Инна Монастырская.