Аллею из 80 деревьев высадили в Балашихе в честь юбилея Великой Победы

В сквере Ветеранов в микрорайоне Новый Свет городского округа Балашиха посадили 80 деревьев к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Аллею из лип, кленов, сирени и рябины муниципалитету подарили депутаты, ветераны, школьники и неравнодушные жители.

В посадке саженцев деревьев приняли участие ребята из школы № 25, а также муниципальный депутат Марина Жирова и депутат Московской областной думы Владимир Шапкин.

«С такой инициативой ко мне обратились ветераны, проживающие в микрорайоне. Сказали — да, сквер великолепный, но деревья очень старые, нужно обновлять и сажать молодые деревья», — пояснил Владимир Шапкин.

Он также отметил, что в мероприятии участвовало много школьников, а это важно для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Отметим, что деревья в Балашихе высадили в рамках проекта «Успех V единстве поколений». В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в муниципалитете проводят также уроки мужества, открывают новые парты героев, благоустраивают объекты исторического значения.