Аллею Героев приведут в порядок в Шатуре к 9 Мая | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 13:51 Аллею Героев приведут в порядок в Шатуре к 9 Мая Телеканал «360»

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В Шатуре готовятся к празднованию Дня Победы: на Аллее Героев проходят ремонтные работы. Глава городского округа Алексей Артюхин проверил состояние памятников и благоустройство территории.

Сейчас идет замена тротуарной плитки и покраска 11 обелисков, на которых изображены земляки — Герои Советского Союза, награжденные за подвиги во время Великой Отечественной войны.

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Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта памятников и мемориальных комплексов.

Мемориальный комплекс Аллея Героев был открыт в честь 40-летия Победы. В 2021 году здесь капитально отремонтировали зенитную пушку, стоявшую на вооружении 242-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Работы по ее восстановлению включали очистку от слоев краски, грунтовку, покраску и облицовку гранитной плиткой постамента.

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