Аллея Славы появилась в Мемориальном парке в Коломне в честь 80-летия Победы

В Мемориальном парке Коломны высадили молодые липы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так здесь появилась новая зеленая Аллея Славы.

Эти деревья будут радовать жителей и гостей города своей красотой на протяжении многих лет, служа символом памяти о героизме предков и единстве разных поколений.

В акции приняли участие глава Коломенского городского округа Александр Гречищев, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, депутат Государственной думы Никита Чаплин, заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, депутаты округа, военнослужащие, представители силовых структур и ветеранских организаций.

«Уверен, что все деревца приживутся — в память о героях, которые подарили нам право на жизнь», — сказал глава округа Александр Гречищев.

Посадка лип стала частью масштабной Всероссийской акции «Сад памяти», направленной на сохранение исторической памяти. Ранее жители Коломны и Озер начали создавать Аллеи Славы в городских парках — парке Мира и «Дубки».