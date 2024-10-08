Аллея с портретами лучших спортивных тренеров и чемпионов открылась в Люберцах

«Умная спортивная аллея» появилась в центральном парке в Люберцах. Здесь разместили фотографии и истории спортсменов и тренеров округа, достигших серьезных высот.

На аллее можно увидеть портреты 37 лучших тренеров в 37 видах спорта, 35 лучших спортсменов за прошлый год и трех лучших команд в баскетболе, футболе и чир-спорте.

«Президент Владимир Путин поставил задачу — увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом. На каждом плакате с портретом тренера или спортсмена, показавших лучшие результаты в своем виде спорта, размещены QR-коды на запись в секцию», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Аллею создали, чтобы поддержать успехи тренеров и спортсменов, рассказать о спортшколах, клубах и секциях. Сейчас в округе работают три спортшколы и более 70 клубов и федераций. Обновлять фото на аллее будут ежегодно.

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