Алиса Петрова из Подмосковья стала чемпионкой мира по гонкам с препятствиями

Легкоатлетка из Московской области Алиса Петрова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по гонкам с препятствиями. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Алиса выступала в составе сборной России и за четыре соревновательных дня завоевала для команды золото и бронзу.

Сборная выехала на соревнования в неполном составе — всего шесть атлетов из 18. Слишком жесткие визовые требования не позволили некоторым россиянам добраться до старта чемпионата.

«Традиционно к команде России приковано много внимания, и наши спортсмены с ним отлично справляются. Максимальная концентрация на результате дает свои плоды, несмотря на некомфортные погодные условия, а также очевидные погрешности в организации соревнований», — отметил главный тренер сборной России, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков.

Он сказал, что рад за Алису, которой удалось реализовать свою спортивную задачу. Другие атлеты получили большой опыт, что продвинет их на пути к медалям.

Чемпионат мира по гонкам с препятствиями прошел в Коста-Рике. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 стран.

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов, бассейнов и других объектов в 2024 году.

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