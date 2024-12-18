Алиса Молоканова из Подмосковья победила на международном турнире по гольфу

Подмосковная спортсменка Алиса Молоканова заняла первое место на международных соревнованиях по гольфу в составе сборной России. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Молоканова победила в личном первенстве. Представительница Подмосковья обошла таких соперниц, как Хол Имонжен из Англии и Суд Ананья из Индии.
Напомним, в октябре этого года Алиса Молокановастала чемпионкой турнира серии GEM International Amateur Golf Tour — 2024, а также заняла третье место престижного турнира Tommy Fleetwood International Pathway Series.
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