Алиса Молоканова из Подмосковья победила на международном турнире по гольфу

Подмосковная спортсменка Алиса Молоканова заняла первое место на международных соревнованиях по гольфу в составе сборной России. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Молоканова победила в личном первенстве. Представительница Подмосковья обошла таких соперниц, как Хол Имонжен из Англии и Суд Ананья из Индии.

Напомним, в октябре этого года Алиса Молоканова стала чемпионкой турнира серии GEM International Amateur Golf Tour — 2024, а также заняла третье место престижного турнира Tommy Fleetwood International Pathway Series.