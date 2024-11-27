Исторический успех. Гольфистка из Подмосковья Наталия Гусева вошла в топ-7 на мировом турнире во Флориде

Главный турнир года по гольфу среди женщин завершился во Флориде. За победу боролись 60 лучших спортсменок со всего мира, включая представительницу Подмосковья Наталию Гусеву. Она блестяще справилась с поставленными задачами и пробилась на седьмую строчку итогового рейтинга соревнований, оставив позади сильнейших соперниц.

В заключительном раунде Гусева встретилась с лидерами мирового рейтинга из США и Франции. Спортсменка показала ровную игру и обеспечила себе уверенное место в десятке лучших. Наталия расположилась на седьмом месте рейтинга, эксперты назвали это выступление российской спортсменки великолепным.

Призовой фонд турнира составил рекордные 11 миллионов долларов США. Победительница соревнований — Джино Титикул из Таиланда — получила четыре миллиона. Вторая строчка — Эйнжел Йин из США — принесла миллион. Наталия Гусева заработала 155 тысяч долларов, о чем сообщило Агентство «Весь спорт».

Дебютный сезон в высшем дивизионе LPGA Tour оказался для Наталии Гусевой очень успешным. Седьмое место на самом престижном турнире женского профессионального гольфа позволил подмосковной спортсменке значительно улучшить позицию в мировом рейтинге. Раньше Гусева занимала 90-ю строчку, а теперь — 77-ю.

Наталия Гусева представляет Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и входит в сборную региона по гольфу. ​В августе этого года Гусева стала серебряным призером международного турнира в США