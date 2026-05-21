Производитель ветпрепаратов стал резидентом индустриального парка «Есипово»

Компания «АльфаВет», занимающаяся поставками лекарственных средств и ветеринарных препаратов в государственные и коммерческие учреждения, стала новым резидентом индустриального парка «Есипово». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«АльфаВет» планирует арендовать промышленный бокс площадью 700 квадратных метров, где создаст около 20 рабочих мест. Общая товарная матрица компании насчитывает более 3000 позиций, и она осуществляет поставки по всей России, включая государственные бюджетные учреждения здравоохранения и лечебно-профилактические учреждения.

«Мы видим активную трансформацию отрасли: развитие ветеринарной науки и образования, рост производственных компаний и повышение ответственности общества к здоровью и благополучию животных», — подчеркнула генеральный директор «АльфаВет» Наталья Ермошина.

Размещение в индустриальном парке позволит «АльфаВет» усилить логистические и операционные процессы, расширить ассортимент продукции, повысить качество сервиса и быстрее реагировать на запросы рынка.