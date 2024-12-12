Студентка из Ногинска победила в национальном чемпионате «Абилимпикс»

Торжественная церемония награждения победителей и призеров национального чемпионата «Абилимпикс-2024» прошло в Центре опережающей профессиональной подготовки. Студенты Московского областного медицинского колледжа в составе сборной команды Московской области взяли сразу две медали. Алена Михайличенко из Ногинска — золото в компетенции «Веб-дизайн», и Иван Макеев из Коломны — серебро в компетенции «Массажист».

Всего сборная команда из Подмосковья завоевала на юбилейном Х национальном чемпионате 31 медаль, восемь из которых высшего достоинства. Во время церемонии награждения победителям вручили сертификаты на получение денежных премий, что стало признанием их упорного труда и таланта.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» — это движение по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Оно направлено на социальную адаптацию и содействие трудоустройству. В региональных чемпионатах «Абилимпикс» принимают участие конкурсанты в возрасте от 14 лет в трех категориях: «школьники», «студенты», «специалисты». В рамках соревновательной программы они демонстрируют экспертам свое профессиональное мастерство и навыки по 182 компетенциям в сферах образования, информационных технологий, декоративно-прикладного искусства, креативных индустрий, промышленных профессий, услуг и сервиса, строительства, медицины и многих других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.