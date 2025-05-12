Алексея Кизилова назначили главным врачом Видновской клинической больницы

В Видном прошло официальное знакомство коллектива клинической больницы Ленинского городского округа с новым главным врачом Алексеем Кизиловым. Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин представил его сотрудникам и руководству муниципалитета.

Министр отметил, что Видновская клиническая больница занимает лидирующие позиции в Подмосковье по качеству медицинской помощи и активному участию в инновационных проектах. В учреждении успешно развиваются направления травматологии, офтальмологии, хирургии и другие, а также действует широкая сеть первичных медучреждений. По словам Максима Забелина, богатый опыт Алексея Кизилова и знание особенностей региона помогут эффективно выстроить работу больницы.

Ранее Алексей Кизилов занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Чувашской Республики, где приобрел ценный опыт борьбы с пандемией COVID-19. Кроме того, он уже имеет опыт работы в Подмосковье.

Министр также напомнил, что предыдущий руководитель больницы Бутай Бутаев перешел на аналогичную должность в Красногорске.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов подчеркнул важность развития здравоохранения для жителей региона и рассказал о масштабных планах: строительство нового корпуса Видновского перинатального центра, капитальный ремонт стационара и возведение новой поликлиники, которая откроется уже этим летом.

«Перед нами стоят масштабные задачи. При поддержке Андрея Юрьевича Воробьева и регионального правительства мы продолжаем строительство новых медицинских учреждений и системную соцподдержку наших медицинских кадров. Сфера здравоохранения — один из приоритетов в нашей работе в виду возрастающей потребности в нем наших жителей. Поэтому уверен, что вместе с руководством клинической больницы сделаем все для дальнейшего развития медицины», — сообщил глава округа Станислав Каторов.

В завершение встречи Алексей Кизилов выразил готовность к плодотворному сотрудничеству с коллективом и руководством учреждения.