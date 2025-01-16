Алексея Гержика назначили заместителем председателя правительства Подмосковья

Алексея Гержика назначили на пост заместителя председателя правительства Подмосковья. Его кандидатуру согласовали на 102-м заседании Мособлдумы.

Ранее Алексей Гержик занимал должность заместителя председателя правительства Подмосковья — министра транспорта и дорожной инфраструктуры.

Он отметил, что продолжит трудиться на новом рабочем месте, уделяя особое внимание развитию своего направления.

«Оно, безусловно, является одним из основных в развитии не только Московской области, но и всего Московского региона. Губернатором поставлена задача, что он должен стать лучшим мегаполисом мира», — сказал он.