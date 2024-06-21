Алексей Несов из Подмосковья победил на кубке России по кольцевым гонкам

Гонщик из Королева Алексей Несов одержал победу в первом заезде на третьем этапе кубка России по кольцевым гонкам в категории GT4. В соревнованиях участвует около 100 спортсменов, в том числе девять из Московской области.

Также в этой категории выступают еще два спортсмена из Подмосковья — Андрей Солуковцев и Светлана Горбунова. В номинации «Супер-продакшн» за золотые медали борются Иван Овсиенко, а в категории «Спортпрототип CN» — Сергей Иевлев, Кирилл Киракозов, Алексей Хаиров и Сергей Валуйский.

Кроме того, на чемпионате России в категории «Туринг-лайт» выступит еще один спортсмен из Подмосковья — Андрей Масленников.

Соревнования пройдут в Казани с 21 по 23 июня в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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