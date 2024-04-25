Алексей Малкин вручил первые паспорта юным жителям Воскресенска | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:21 Алексей Малкин вручил первые паспорта юным жителям Воскресенска Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Воскресенске сразу несколько юных жителей торжественно получили свои первые паспорта. Документы подросткам вручил глава городского округа Алексей Малкин.

Помимо главного документа, юные граждане получили именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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«Поздравил ребят и пожелал им быть достойными гражданами нашей страны. Уверен, что у них большое будущее!» — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

На церемонии выступили воскресенские артисты, которые подарили всем присутствующим незабываемые эмоции и позитивное настроение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школьники Подмосковья 27 апреля примут участие в акции «День добрых дел».

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