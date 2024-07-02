Александра Ушакова из Подмосковья победила на чемпионате России по маунтинбайку

Фото: Фото: Федерация велосипедного спорта России

Подмосковная спортсменка Александра Ушакова стала чемпионом России по маунтинбайку-кросс-кантри в гонке с выбыванием. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанница Училища олимпийского резерва № 1 показала лучшее время в зачете среди женщин. На втором месте оказалась спортсменка из Удмуртской Республики Анна Миролюбова, на третьем — Диана Миронова из Санкт-Петербурга.

«Трасса для меня была знакома, именно здесь в 2022 году я уже выигрывала чемпионат в этой же дисциплине. С тех пор она никак не изменилась, поэтому ничего особенного придумывать не стала», — прокомментировала Ушакова.

Чемпионат России по маунтинбайку в гонке с выбыванием состоялся 1 июля в Челябинской области. Участниками соревнований стали 29 сильнейших спортсменок со всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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